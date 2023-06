De opfindsomme og altid interessante Phil Lord og Christopher Miller, der har et særligt trænet øje for at tage kendte varemærker og destillere essensen af dem i film drevet af højoktansfilmsprog (”Lego-filmene”), dykkede så overbevisende ned i Spider-Man-mytologiens mange forgreninger, at man var forpustet, længe inden det visuelle indtryk blot lagde til. Det var et rent vinderslag – Oscar-modtager og vel nok den mest vellykkede superheltefilm i Marvel-universet.