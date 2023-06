Har vi virkelig brug for en nyindspilning af Alexandre Dumas’ romanklassiker om de tre musketerer?

Hånden på hjertet: Nej. Men er man til fals for dueller, rænkespil og heltemod, går man ikke galt i byen med Martin Bourboulons storladne og underholdende version, ”De tre musketerer: D’Artagnan”. At filmen for en gangs skyld foregår hjemme i Frankrig er et plus på autenticitets-kontoen.