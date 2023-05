Det skorter ikke på ordspil, gode intentioner og forventelige kultursammenstød i Shekhar Kapurs – instruktøren bag det historiske drama ”Elizabeth” (1998) med Cate Blanchett i titelrollen – romantiske komedie ”What’s Love Got to Do with It”. Genrebestemmelsen til trods er de komiske elementer til at overse, for filmen udfolder sig i højere grad som