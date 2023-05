Kate Wyler (Keri Russell) behøver bare at sende sin mand, Hal (Rufus Sewell), et enkelt blik for at gøre ham klar over, at han gør klogest i at følge med hende op ad trapperne til soveværelset og stille sig til rådighed for hende seksuelt.

Det kunne lyde som en hed erotisk scene, men i Debora Cahns Netflix-spændingsserie ”The