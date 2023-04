Robert Montague Renfield (Nicholas Hoult) befinder sig som så mange andre i et giftigt forhold og føler sig set af de andre ligestillede stakler i den samtalegruppe, han har fundet sig til rette i. En lille bonus ved arrangementet er, at det, når han har hørt den ene rædselshistorie efter den anden om dårlige kærester, ikke falder ham så svært at tage