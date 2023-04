Der er få filmfolk, der har imponeret mig så lidt som den amerikanske instruktør Roger Kumble. Hans grusomme ungdomspornomelodrama ”After We Collided” (2020) er en af de mest uhørt elendige film, jeg til dato har set, så det var med utrolig få forventninger, at jeg satte mig i biografsædet for at overvære Kumbles seneste film, ”Beautiful