Tæt på og alligevel utrolig langt fra bor Danny med sin lillebror, Paul (Young Mazino), i en lurvet lejlighed. Hans immigrantforældre fra Korea er flyttet tilbage til hjemlandet, efter at Danny og hans evigt optimistiske kriminelle fætter Isaac (David Choe) har forgældet det motel, de har brugt årtier på at etablere.

Danny ernærer sig nu som entreprenør, men han er for fattig til for alvor at få vind i sejlene, og hans drøm om at kunne købe en grund og bygge et hus til sine forældre synes i stadig stigende grad at ligne et fatamorgana.

Danny er vred, og Amy er vred. Og nu tordner de to altså sammen i den beef, der er hele omdrejningspunktet i ”Beef”. Det er heldigvis underholdende. Som når Danny pisser på gulvet i Amys hus, der er belagt med bjælker af europæisk eg, eller når Amy digitalt udgiver sig for at være en væsentlig yngre, barmfager blondine for at catfishe den godtroende Paul.