”Egetræets hjerte” er en gennemført, fascinerende fransk dokumentarbeskrivelse af livet i et 210 år gammelt egetræ. Det er på samme tid et smukt eksempel på naturens evner, brændsel til en kold vinter og noget, der står i vejen for anlæggelsen af en god mark, men det er ikke mennesket, det handler om i de 80 minutter, hvor instruktørernes kamera stiller skarpt på egetræet i skoven. Det er dets beboere. Det multifacetterede minisamfund, der bor og lever i grenene, i barken og under rødderne.