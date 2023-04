Der gemmer sig mindst tre anmeldelser i anmeldelsen af instruktøren bag den fremragende gyser ”Hereditary” (2018) og den solbeskinnede horrorfilm ”Midsommar” (2019) Ari Asters seneste vanvidsfilm, ”Beau is Afraid”. Jeg kunne sagtens give den en stjerne ud fra en vurdering om, at det er et uvedkommende, prætentiøst, overstyltet makværk, der i sin vedholdende granskning af livets ubehageligheder fremkalder et så intenst ubehag, at det næsten ikke er til at holde ud. Eller jeg kunne give den fem stjerner og hylde Asters geni og hans uforlignelige kunstneriske vision, som låner scenen til skuespillerprofiler som Patti LuPone, Parker Posey og Amy Ryan, der er med til at sublimere instruktørens åbenbaringer. Derfor føles det lidt unødvendigt lunkent at lade de to radikale perspektiver på filmen samle sig til en middelmådig anmeldelse, der handler om oplevelsen af en film, der kan meget, men vil for meget.