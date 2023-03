Der er noget galt i parforholdet, når eneste redningsplanke er at smide hele tilværelsen over bord og flytte ud i et ufatteligt veludrustet luksussommerhus i den mest øde af de svenske skove. Der er noget selvsmagende galt med hele planen, når begge forældre er storby-egocentrikere, hvor børn er noget, man har på linje med en designerstol, og hvor egen lykke kommer før nogen andens – og derfor beslutter at dokumentere hele ”redningsaktionen” i en podcast, der afslører lig så højt oppe i parforholdets firmament, at de må have strittet op som ivrige forårsskud. Og der er altid noget galt med prioriteten i en film, hvis titlen kræver et Wikipedia-opslag maskeret som dialog for at forklare pointen.