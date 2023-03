Teenageknægten Billy Batson (Asher Angel), der har brugt det meste af sit liv som sorteper pendulerende mellem den ene plejefamilie efter den anden, fik sig en gevaldig overraskelse, da han fandt ud af, at han ved at udbryde »Shazam!« kunne forvandle sig til en superhelt (Zachary Levi) udset til at frelse menneskeheden.