Film om psykiatrisk behandlingstilbud vinder Guldbjørnen i Berlin

Ved modtagelsen af prisen sagde Nicola Philibert, at han er dybt rørt over juryens beslutning om at hædre netop en dokumentarfilm - og ikke en spillefilm - med filmfestivalens hovedpris.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- I 40 år har jeg kæmpet for, at de (dokumentarfilm, red.) skal ses lige så meget (som fiktion, red.), lød det fra den franske instruktør.

”On the Adamant” handler om et unikt behandlingstilbud for psykisk syge, der får hjælp til at få fodfæste igen i livet.

Det gør de i institutionen, der er indrettet i en flydende konstruktion på floden Seinen i Frankrigs hovedstad, Paris.