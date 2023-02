Dokumentarist Christoffer Dreyer har gennem fem år fulgt beboerne i området Den Sønderjyske By på Frederiksberg i København. Grunden til, at de lave, rosa lejlighedskomplekser, som i årevis har været administreret af Frederiksbergs Boligfond – der i sin tid blev sat i verden for at sikre billige lejemål i en af landets dyreste