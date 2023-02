Toby Fleishmans liv bliver i den grad vendt på hovedet – hvilket skægt illustreres det i de spejlvendte indlednings- og afslutningssekvenser – i Taffy Brodesser-Akners komediedramaserie ”Fleishman Is in Trouble”. For den 41-årige Toby (Jesse Eisenberg) er i den grad efterladt med skægget i postkassen, da han efter frivilligt at have ladet sig skille fra sin manipulerende ekskone, Rachel (Claire Danes), pludselig opdager, at Rachel ikke bare er taget på det yogaophold, hun har annonceret at være på, hun er faktisk helt forsvundet.