Det er et held, at det er to så garvede rom-com-ansigter som Reese Witherspoon og Ashton Kutcher, der er blevet placeret i spidsen for Aline Brosh McKennas Netflix-film ”Your Place Or Mine”. For med dårligere skuespillere i front havde der været endnu mindre at komme efter. McKenna er bedst kendt som habil manuskriptforfatter