Den gode nyhed er, at årets ”X Factor”-bootcamps er blevet skåret ned, så de kun fylder et enkelt afsnit. Den dårlige nyhed er, at afsnittet varer mere end halvanden time, og at TV 2 stadig ikke for alvor har fundet ud af, hvad man skal bruge den såkaldte træningslejr til, nu hvor six chair challenge-programmerne har overtaget spændingsmomentet.