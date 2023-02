Holy Spider vandt 11 statuetter ved Robert Prisen

Skuespillere, instruktører og branchefolk fra den danske filmindustri var lørdag aften samlet ved den årlige uddeling af Robert Prisen.

Og her var det ”Holy Spider”, der løb med aftenens mest fornemme pris. Den vandt nemlig statuetten for Årets Danske Spillefilm.

Samtidig vandt instruktøren bag, Ali Abbasi, prisen for Årets Instruktør mens skuespillerinden Zar Amir Ebrahimi blev hyldet for sin præstation med prisen for Årets Kvindelige Hovedrolle I En Film.