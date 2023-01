Filminstitut: Danske Oscar-nomineringer viser kolossal styrke

Filmen, der er instrueret af den iransk-danske instruktør Ali Abbasi, er baseret på en virkelig historie. Den handler om en kvindelig journalist, som efterforsker en seriemorder i den hellige iranske by Mashhad.

- Der er ikke så meget andet at sige, end at jeg er skuffet over, at ”Holy Spider” ikke blev nomineret. Det er en fuldstændig fremragende film. En film til tiden, siger Claus Ladegaard og fortsætter:

- Jeg har håbet, at den blev nomineret. Men jeg har hele tiden været en anelse bange for, at den var for kritisk, for mørk og for skarp.

”Ivalu” og ”A House Made of Splinters” har klaret cuttet.

”A House Made of Splinters” foregår på et børnehjem i Ukraine og skildrer, hvordan krigen har sat dybe spor og krævet sine ofre.