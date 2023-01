Om sine egne chancer ved den 95. oscaruddeling er han dog mere skeptisk, fordi han denne gang er oppe imod giganten Disneys film ”Le Pupille”.

- Ud over at det handler om at have en god film, handler det om at lave en kampagne. Der får jeg svært ved at se, at vi kan hamle op med Disney, siger Anders Walter, som har instrueret ”Ivalu” sammen med grønlandske Pipaluk K. Jørgensen.

”Ivalu” fortæller historien om en afbrudt barndom og en lillesøsters søgen efter sin forsvundne storesøster.

- Den er lidt et slow burn, men den har en alvorlig tematik under alle de her billeder af en grønlandsk pige, der render rundt i naturen og leder efter sin storesøster, siger Anders Walter.