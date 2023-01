Den vedholdende konstatering af, at Don DeLillos kryptiske, undergangsfabulerende postmoderne satire ”Hvid støj” fra 1985 er umulig at filmatisere må for visse filminstruktører lyde mere som en udfordring end en advarsel. At acceptere at et litterært værk modsætter sig en filmversionering i en grad, så det er en umulighed må være et rødt flag i ansigtet.