”Holy Spider”, der er baseret på en sand historie, er i enhver forstand radikal. I filmens prolog følger vi en kvinde, der efter at have sminket sig kysser sin sovende datter og fortæller hende, at hun er hjemme, inden hun vågner. Det skal dog vise sig at være løgn, for i løbet af natten møder kvinden, der ernærer sig som sexarbejder på Tulipanpladsen i den hellige iranske by Mashhad, en berygtet seriemorder, der i pressen er blevet døbt “Edderkoppemorderen“, som kvæler hende i hendes tørklæde og smider liget uden for byen.