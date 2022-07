Goodfellas-skuespilleren Paul Sorvino er død - 83 år

Da Paul Sorvino erfarede, at datteren var et af ofrene, fik det ham til offentligt at ønske Weinstein fængslet hurtigst muligt, for ellers risikerede filmproduceren i bogstaveligste forstand at få Solvinos vrede at mærke.

- Hvis jeg havde vidst det, så ville han ikke være i stand til at gå. Han ville have siddet i en kørestol, udtalte han til websitet TMZ.