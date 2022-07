HBO Max dropper originale produktioner i Danmark og andre lande

To områder, der ikke påvirkes af planerne, er Spanien og Frankrig. Her er der fortsat planer om at lave originale produktioner, skriver Variety.

Det skyldes formentlig blandt andet, at produktioner på spansk har en større målgruppe.

Flere store streamingtjenester har over den seneste tid trukket stikket i Danmark. Men det skyldtes en rammeaftale, som Create Denmark har lavet med Producentforeningen - og som nu ikke gælder længere.