Netflix bekræfter: Sydkoreansk megahit vender tilbage

I løbet af de første 28 dage blev serien set i 1,65 milliarder timer globalt.

Det var rekord og langt over dobbelt så meget som nummer to, sæson et af ”Bridgerton”. Den blev set i 625 millioner timer de første 28 dage.

”Squid Game” var nomineret til tre Golden Globe-priser og vandt en enkelt.

Ved prisuddelingen Screen Actors Guild Awards (SAG) i februar vandt serien for bedste mandlige og kvindelige hovedrollepræstation i en dramaserie.

Den vandt også for bedste præstation af en skuespillergruppe i et drama.

Lee Jung-jae vandt for at spille hovedrollen Seong Gi-hun. Jung Ho-yeon vandt for at spille rollen som Kang Sae-byeok.

Det er ikke offentliggjort, hvornår sæson to af ”Squid Game” får premiere.