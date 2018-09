Kritikere: DR laver for meget »pjank og pjat« og lefler for laveste fællesnævner

Danmarks Radio bør holde sig fra at lave artikler som "Test dig selv: Hvor meget minder du om Lina Rafn?" og "Dårlig taber i Ludo? Derfor er nogle mere konkurrencemennesker end andre".

Sådanne artikler er ikke public service, lyder kritikken fra flere medieeksperter og samfundsdebattører, som Kristeligt Dagblad har talt med.

»Et slankere DR er et skarpere DR. Det kan de blive, ved at lade være med at lefle for laveste fællesnævner og appellere til danskernes reptilhjerne,« siger Benjamin Rud Elberth, som er medieekspert og ejer medierådgivningsfirmaet Elberth Kommunikation.

DRs spareplan: Disse kanaler og programmer bliver lukket

Også forfatter og debattør Ole Hyltoft, som i mange år sad i DR's bestyrelse, mener, at DR skal lade være med at skrive om, hvorfor flytoiletter er så små samt lave overskrifter om dillere og bryster.

»Selvfølgelig skal der være ungdomsstof, selvfølgelig skal der være spøjse ting, men det skal ikke alt sammen være pjat og pjank. Og det er det blevet,« siger han til Kristeligt Dagblad og tilføjer, at han har fremsat kritikken i bestyrelsen flere gange.

Hos DR Nyheder kalder indholdschef Christian Lindhardt kritikken for »forfejlet« og forklarer, at DR skal afspejle mangfoldigheden blandt brugerne, så der også er mere letbenede historier at finde blandt de væsentlige og seriøse.

Kulturministeren om DR-kontrakt: »Jeg mener simpelthen, det er en forkert kritik« Der er hverken mere eller mindre armslængdeprincip i public service-kontrakten end tidligere, siger kulturministeren.

Ifølge det medieforlig, som blev indgået i slutningen af juni mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti, skal DR skære 20 procent i perioden fra 2019 til 2023. Det blev også bestemt, at to af de nuværende seks tv-kanaler skal fjernes.

DR annoncerede tidligere i september en spareplan, som kommer til at koste 375-400 stillinger. I spareplanen bliver DRK og DR2 lagt sammen til én tv-kanal, og DR Ultra og DR3 bliver fremover kun tilgængelige online. Der vil også blive sendt mindre fredagsunderholdning.

De tre radiokanaler P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz lukkes fra 2020. Noget af musikken og formidlingen flyttes til andre radiokanaler.

Er P4 for poppet og skal politikere selv gå i musikbiblioteket? Hvad siger nogle af P4's faste lyttere til den kritik af P4's musikprofil, som et DR-bestyrelsesmedlem og en DF'er rejste i JP tirsdag?

Det står endnu ikke klart, hvordan DR's spareplan vil ramme dr.dk's nyhedsformidling, og om de kulørte nyheder vil blive færre på grund af det nye medieforlig. Politikerne har dog skrevet ind i DR's kontrakt, at man på dr.dk kan »bringe tekstbaserede nyheder, men skal afholde sig fra lange, dybdegående artikler«.

Kulturminister Mette Bock (LA) har tidligere sagt til Jyllands-Posten, at der er en ny medievirkelighed, som det slankede DR skal til at navigere i.

»Der skal DR være en kulturinstitution og dermed ikke en meget bred virksomhed, som nødvendigvis skal levere alt til alle hele tiden. Det er den store drejning.«