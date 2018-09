”Quizzen med Signe Molde” vender tilbage - men uden Signe Molde

Det prisvindende DR2-program ”Quizzen med Signe Molde” skal have en ny titel.

Når den ugeaktuelle quiz, hvor politikere grilles på satirekul, vender tilbage på programfladen den 25. oktober bliver det nemlig uden Signe Molde.

Hun, der har over 100 quizprogrammer bag sig, har ifølge DR meddelt sin arbejdsgiver, at hun gerne vil prøve noget andet, før hun bliver for magelig.

Med Signe Molde som frontfigur er quizshowet blevet hædret med flere priser. Ved tv-branchens store prisfest i fjor fik programmet prisen som bedste satire/comedyprogram. Molde selv blev desuden kåret som årets bedste kvindelige vært.

Den nye vært på programmet bliver Gyrith Cecilie Ross. Hun er såmænd også prisvindende.

I modtog hun 2015 prisen som årets reporter ved radiobranchens prisfest Prix Radio for sine reportager om børnearbejde i Cambodja. Hun har tidligere været reporter og producer på programmet ”Monte Carlo”, hvor Esben Bjerre og Peter Falktoft var værter.

Den 32-årige journalist har i en periode også været vært på P3-programmet ”Alpha Omega” sammen med Anna Ingrisch.

Således er satire ikke et fremmed fænomen for Gyrith Cecilie Ross.

»Fordi vi er så lille et land med så forholdsvist få mennesker, bliver politik hurtigt personligt. Jeg vil gerne lege i grænselandet mellem de to, stikke lidt, måske engang imellem være alvorlig, men allermest grine. Jeg håber virkelig, seerne kommer til at grine sammen med mine gæster og mig selv. Ellers begynder jeg nok at græde,« siger hun i en pressemeddelelse.