Medier: DR vil slå to tv-kanaler sammen i spareplan

DR2 og DR K bliver slået sammen til en tv-kanal som en del af DR's spareplan efter medieforliget.

Det skriver TV2 og Politiken mandag.

Desuden er det angiveligt planen, at danskerne fremover kun skal kunne se tv-kanalerne DR3 og DR Ultra på nettet.

Ifølge Politiken rammer sparekniven også radiokanalerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz, som må lukke på grund af besparelserne.

Begge medier skriver, at DR forventes at offentliggøre en spareplan tirsdag. Den skal sikre, at man lever op til medieforliget og public service-kontrakten.

Medieforliget blev indgået i slutningen af juni mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti.

Her aftalte partierne blandt andet, at DR skulle skære 20 procent i perioden fra 2019 til 2023. Det blev også bestemt, at to af de nuværende seks DR-kanaler skulle fjernes.

Ifølge fagbladet Journalisten ventes regeringen ligeledes at offentliggøre DR's public service-kontrakt for 2019-2023 tirsdag. Kontrakten lægger linjen for mediehusets programaktivitet.

Fagbladet skrev tidligere mandag, at DR begyndte at fyre flere chefer som følge af medieforliget.

- Jeg kan bekræfte, at der har været afholdt sindesamtaler med et antal chefer i DR i dag. Det drejer sig jo om personaleforhold, og derfor har jeg ikke yderligere kommentarer til dette.

- Nu ser vi frem til snart at kunne melde en samlet plan ud for tilpasningen af DR, skrev DR's kommunikationschef, Lasse Bastkjær Jensen, i en mail til fagmediet.

Foruden besparelserne og ændringerne i DR besluttede partierne i medieaftalen, at Radio24Syv skal udflyttes, og at public service-puljen øges fra 35 millioner kroner årligt til 101 millioner kroner i 2023.

Det blev også besluttet, at lokale og regionale medier skal tilgodeses i forhold til de landsdækkende nyhedsmedier.