Den blev jordet af kritikerne: Nu er "Historien om Danmark" solgt til udlandet

DR’s prisnominerede danske historieserie ”Historien om Danmark” får måske et par hollandske og tjekkiske småsøskende.

I de to lande har hhv. et produktionsselskab og en tv-udbyder nemlig sikret sig en såkaldt option til DR’s programformat, så ”Historien om Holland” og ”Historien om Tjekkiet” kan blive en realitet, skriver DR i en pressemeddelelse.

»Vi er enormt stolte over, at det velproducerede format nu også finder vej ud til andre dele af verden, og at flere lande dermed får mulighed for at fortælle deres historie,« siger Louise Juel Severin fra DR Salg.

Det danske format er nomineret til en Prix Italia-pris, der skal uddeles på øen Capri i Italien senere på måneden, ligesom den tidligere i år var nomineret til en pris ved BANFF World Media-festivalen i Canada. Her fik ”Historien om Danmark” imidlertid ikke et trofæ med tilbage til Danmark.

Herhjemme har serien, der er en kombination af fakta og skuespil, hvor seerne guides igennem historien af fortælleren Lars Mikkelsen, vundet TV-Prisen 2018 for ”Årets nyskabelse inden for faktaprogrammer” samt Danmarks kulturformidlingspris, Artbeat Prisen 2018, for årets bedste danske kulturformidling.

Seriens afslutning fik dog en mildest talt lunken modtagelse hos nogle seere. Det sidste afsnit, der bl.a. skildrede besættelsestiden og modstandskampen, fik i Berlingske blot en enkelt af seks mulige stjerner af forfatter, journalist og historiker Bent Blüdnikow, der i sin anmeldelse kaldte afsnittet for »manipulerende og fyldt med usandheder«.

Han kritiserede bl.a. DR for at vise en ensidig og politiseret propagandaversion af historien ved ikke at beskrive den borgerlige modstandskamp. Flere andre historikere hæftede sig også ved en ubalance i afsnittet. En kritik, der også gav genlyd på Christiansborg, hvor Søren Espersen, næstformand i Dansk Folkeparti, kaldte afslutningen for en skandale.

»Det var ikke dokumentar, det vi så. Det var en gang venstresnoet propaganda i helt stor stil,« sagde han til Ritzau i oktober.

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, valgte at klage til DR over, at serien ikke nævnte Venstres rolle under Besættelsen.

Ane Saalbach, redaktør for "Historien om Danmark", understregede efter kritikken, at ideologi ikke havde været styrende for serien på nogen måde. Når man fortæller 50 års historie med mange væsentlige detaljer og emner, må man vælge benhårdt, sagde hun.