Blå bog: Action-skuespilleren Burt Reynolds

Der er flere og flere eksempler på, at politikere ikke forstår eller ser stort på armslængdeprincippet.

”Den dag på stranden” er noget af det mest tantede og nysselige, der kommer til at ramme en dansk biograf i år, men dramaet fungerer ikke.

Dele af Venstres folketingsgruppe mener, at det er unødig indblanding, når regeringen vil lovgive om håndtryk.

Et fartøj fra Skagen landede ifølge myndighederne fisk to timer før, end der var rapporteret til fiskerikontrollen. Derfor slæbes den nordjyske fisker nu i retten. Finans

Landsholdet får ingen tid til at træne de store taktiske finurligheder.

"Udflugt med døden", "Det vilde ræs" og "Ud at køre med de skøre" er blandt de film, som Reynolds spillede i.

Optagelserne er i gang til "Valhalla", der har et budget på over 34 mio. kr.

En teaser afslører, at serien "House of Cards" slår hovedkarakteren spillet af Kevin Spacey ihjel.

Her er et udpluk af de film og tv-serier, han har haft roller i:

Civilstand: Skilt fra Loni Anderson (1988-1994). De fik et barn sammen.

Navn: Burton Leon Reynolds - kendt under navnet Burt Reynolds.

Læs mere om skuespilleren og hans lange karriere her:

90-100 fremmødte til borgermøde om Lighthouse fastholdt, at de vil have lavere sidebygninger til tårnet. Nu ligger bolden hos politikerne.

Bakkerne, der bruges til at opbevare personlige ejendele under sikkerhedstjekket, er det mest bakteriefyldte sted i lufthavnen.

I Halland nord for Skåne afløses forslået klippekyst af lange sandstrande, mens dybe skove og bakkede strækninger følger få kilometer inde i landet. Lige så varieret er områdets madoplevelser, der spænder fra avanceret pizza til havregrød i verdensklasse.

Det gælder både om at sikre netværket og selve routeren, hvis man vil sikre sig bedst muligt mod it-kriminelle og andre ubudne gæster.

Det bliver nu muligt helt originalt at ombygge en Jaguar E-Type fra 1960’erne til elektrisk drift – hvis du kan nænne det.

