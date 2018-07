Publikum i salen grinte og klappede, men det gjorde den franske ambassadør i USA, Gerard Araud ikke, da han så det amerikanske tv-program "The Daily Show" i denne uge.

»Afrika vandt VM. Jeg ved godt, de er nødt til at sige, at det var det franske hold. Men se på de spillere. Du bliver ikke så solbrændt af at hænge ud i Sydfrankrig«, sagde værten Trevor Noah som reaktion på Frankrigs sejr ved VM i fodbold søndag aften.

Han henviste til, at 15 ud af de 23 spillere i den franske landsholdstrup har rødder i afrikanske lande - primært tidligere franske kolonier.

Bemærkningen fik hurtigt Gerard Araud til at reagere ved at sende Trevor Noah et brev, der også er blevet offentliggjort på Twitter.

»Alle på nær to af spillerne blev født i Frankrig. De er opvokset i Frankrig. De har lært at spille fodbold i Frankrig. Og de er franske statsborgere. De er stolte af deres land, Frankrig. De har vidt forskellige baggrunde, og disse spillere afspejler mangfoldigheden i landet,« skrev ambassadøren og fortsatte:

»Ved at kalde dem for et afrikansk hold, fratager du dem deres franskhed. Og det, selv sagt som en spøg, legitimerer den ideologi, der hævder, at du kun kan være franskmand, hvis du er hvid«.

Trevor Noah har siden forsvaret sig ved at sige, at han ikke vil »ekskludere dem fra deres franskhed, men inkludere dem i sin egen afrikanskhed« med henvisning til sine sydafrikanske rødder.

Han mener samtidig, at Frankrig kun hylder afrikanske indvandrere og deres efterkommere, når de har succes - som for eksempel ved at vinde VM i fodbold.

En lignende udmelding kom fra den amerikanske forfatter Khaled Beydoun, der vakte opsigt med et tweet efter søndagens finale:

Griezmann hylder immigrationen efter fransk finalesejr

»Afrikanere og muslimer sikrede jeres anden VM-sejr i historien. Nu bør I sikre dem retfærdighed«.

Forfatteren skriver ofte om islamofobi, og det gjorde han også i opslaget, hvor han hævdede, at »80 procent af jeres landshold er afrikansk, så drop racisme og xenofobi. 50 procent af jeres hold er muslimer, så drop islamofobi«.

Opslaget har fået flere brugere til at anklage Khaled Beydoun for selv at være racistisk, når han kalder franskfødte spillere afrikanere og deler landsholdet op i forskellige segmenter.

Efter finalesejren berørte den franske stjerne Antoine Greizmann emnet og mente, at spillerne repræsenterer »det Frankrig, vi elsker«.

»Der er forskellige ophav, men vi er alle forenede som franske. Det er det samme på vores hold. Der er mange spillere fra forskellige steder, men vi spiller alle for det samme. For vores land. Når vi har trøjen på, gør vi alt for hinanden, og det er vidunderligt,« lød det fra Griezmann.