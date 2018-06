De kinesiske myndigheder sætter loft på filmstjerners løn

De kinesiske myndigheder sætter nu en øvre grænse for, hvor meget landets filmstjerner må tjene på de skrå brædder.



Skuespillere, der medvirker i kinesiske film og tv-programmer, kan fremover kun få udbetalt, hvad der svarer til højst 40 pct. af de samlede produktionsomkostninger, ligesom hovedrolleindehaverne må tage til takke med højst 70 pct.

Det skriver BBC.

Initiativet sker med henblik på at komme skuespillernes »skyhøje lønninger«, »yin og yang-kontrakter« og en række problemer med skatteunddragelse til livs.

Problemerne har angiveligt været med til at kaste et beskæmmende lys over filmbranchen og bl.a. ført til en hovedløs higen efter berømmelse blandt landets unge.



Sådan lyder det i samlet kor fra de kinesiske myndigheder, herunder propaganda- og kulturministeriet samt landets kontrolorgan for radio, tv og film, der dog ikke giver nogen yderligere melding om, hvornår lønloftet træder i kraft eller hvordan det skal håndhæves.

For en måned siden vakte det stor debat, da det kom frem for offentligheden, at en af Kinas mest berømte skuespillerinder Fan Bingbing netop havde underskrevet en kontrakt, der sikrede hende 1,6 mio. dollar.

Samtidig havde den kinesiske skuespillerinde dog sat sin krusedulle på en knap så lukrativ kontrakt og kun oplyst denne til de kinesiske myndigheder for dermed at kunne betale mindre i skatter og afgifter. Her stammer udtrykket ying og yang-kontrakter fra.

Efter dette har de kinesiske skattemyndigheder desuden iværksat en undersøgelse af en række skuespilleres indtægter.