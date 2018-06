Efter racistiske tweets: ABC's seerhit fortsætter - men uden Roseanne

Den amerikanske tv-station ABC måtte i maj opgive sin store hitserie "Roseanne", efter hovedpersonen havde forårsaget en skandale med et opslag på Twitter.

Men nu har kanalen tilsyneladende fundet en vej uden om problemet. ABC har bestilt et spinoff af serien, hvor alle de originale manuskriptforfattere, producere og medvirkende er med. Pånær altså Roseanne Barr, skriver BBC.

Spinoff-serien har fået arbejdstitlen "The Conners" og ventes at få Roseannes tv-datter Darlene, spillet af Sara Gilbert, i hovedrollen.

Det oprindelige show blev aflyst, efter Roseanne Barr havde udsendt en række tweets, der blev tolket som racistiske. Det mest omdiskuterede - i medierne døbt abe-tweetet - lød som følger:

»Det Muslimske Broderskab og Abernes Planet fik en baby = VJ« med reference til Valerie Jarrett, en tidligere seniorrådgiver til forhenværende præsident Barack Obama.

Komikeren Roseanne Barr har undskyld sine udbrud på Twitter og forklaret, at hun skrev dem i en rus på sovepiller. Det var imidlertid ikke nok til at redde showet.

Det var ellers stærkt populært, at ABC havde genoplivet showet om arbejderklassefamilien med en forkærlighed for den amerikanske præsident, Donald Trump. Hver uge tunede næsten 20 mio. amerikanere ind for at se det seneste afsnit, og forberedelserne til en ny sæson var allerede i fuld gang, da ABC trak stikket.

Roseanne Barr udtrykker i en pressemeddelelse ærgrelse over ikke at skulle medvirke. Hun siger, hun er blevet enig med ABC om et forlig »for at redde 200 jobs for de elskede medvirkende og staben«.

Hvordan ABC vil skrive sig ud af, at hovedpersonen ikke længere medvirker, er endnu ikke kommet frem. Tv-stationen oplyser imidlertid, at Roseanne Barr ikke vil modtage betaling i forbindelse med spinoff-serien.