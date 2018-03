Komikers homoseksuelle kaninbog-parodi slår vicepræsidentens original

Søndag aften amerikansk tid lancerede komikeren og tv-værten på HBO's Last Week Tonight, John Oliver, sit seneste initiativ.

Her afslørede han, at han ville udgive en børnebog om den amerikanske vicepræsidentfamilie Pences kanin Marlon Bundo med titlen "A Day in the Life of Marlon Bundo."

Det skete kort før vicepræsident Mike Pence og hans familie selv lancerede deres egen børnebog om Marlon Bundos eventyr i Det Hvide Hus.

Men vicepræsidenten kan ikke hamle op med John Oliver, hvis første oplag allerede er udsolgt, og andet oplag er i trykken. Det skriver The Hollywood Reporter.

Komikerens bog er skrevet som en parodi på Pence-familiens bog med den store forskel, at Marlon Bundo i John Olivers version er homoseksuel.

Det sker som kommentar til den kristne og meget konservative Mike Pences modstand mod homoseksuelle.

Vicepræsidenten skal på en turné med sin udgave af bogen, hvor han blandt andet skal besøge organisationen »Focus on the Family.« En organisation, der modarbejder rettigheder for LGBTQ-miljøet i USA.

Begge bøger sælges på Amazon.com, og her ligger John Olivers udgave i øjeblikket nummer tre på denne uges bestsellerliste over alle bøger på sitet. Vicepræsidentens udgave er ikke i top 20.

Komikerens udgave sælges også via hjemmesiderne betterbundobook.com og focusonthefurmily.com. Alt overskuddet fra salget går til LGBTQ-organisationerne The Trevor Project og Aids United.

Originaludgaven er skrevet af Charlotte Pence og illustreret af Karen Pence, henholdsvis datter og kone til Mike Pence.

Flere end 180.000 eksemplarer er der solgt af "A Day in the Life of Marlon Bundo," hvilket er mere end den tidligere FBI-chef James Comey erindringsbog.

»Det er sindssygt,« lød kommentaren fra komikeren Seth Myers, som er vært på showet Late Night.

Her kan du se John Olivers historie om Mike Pence og børnebogen fra søndagens program.