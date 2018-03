Badehotellet får endnu en sæson - men uden en af de bærende roller

Uge efter uge har TV 2's seerhit "Badehotellet" fået danskerne til at stimle sammen foran fjernsynet.

Mandag aften rullede det sidste afsnit i femte sæson henover skærmen. Men det betyder ikke, at det er slut med intriger og dilemmaer for personalet og gæsterne på Andersens badehotel ved Vesterhavet.

TV 2 har netop offentliggjort, at serien vender tilbage med en sjette sæson til næste år. Til den tid vil handlingen være spolet seks år frem til sommeren 1939.

»Hotellet ligger der stadig og får stadig besøg af de samme gæster. Ligesom de stuepiger, vi har lært at kende, også vil dukke op igen. Nogle af dem får måske nye opgaver, siger "Badehotellets" far og mor, forfatterne Stig Thorsboe og Hanna Lundblad, til TV 2.

Den sjette sæson vil blive optaget til sommer, og forfatterne holder kortene tæt ind til kroppen. Der vil dog være ændringer på rollelisten, rapporterer BT.

Avisen har været i kontakt med skuespilleren Rosalinde Mynster, der har fået sit folkelige gennembrud i serien som Fie. I en mail bekræfter hun, at hun tjekker ud fra hotellet i den næste sæson.

»Jeg var meget ung, da "Badehotellet" gik i gang og beslutningen om ikke at fortsætte bunder udelukkende i en følelse af at have fuldbragt en rolle og et kapitel i min karriere. Jeg glæder mig til at følge sæson seks, men fra den anden side af skærmen,« skriver hun til BT.

I en sms til Jyllands-Posten bekræfter skuespilleren, at hun »desværre« ikke fortsætter i serien.

Første sæson af "Badehotellet" havde premiere den 30. december 2013. Serien fik dog en kølig modtagelse af flere anmeldere, der bl.a. beskyldte de medvirkende for at overspille deres roller.

Men seerne kastede deres kærlighed på "Badehotellet", der i 2016 ligefrem slog seerrekord. I andet afsnit af tredje sæson fulgte ikke færre end 1.621.000 danskere med. Så mange seere havde TV 2 ikke haft på et afsnit af en dramaserie, siden kanalen sendte "Strisser på Samsø" i 1997.

Omkring 1,7 mio. seere fulgte med i seerbraget denne sæson, hvor handlingen foregik i 1932.