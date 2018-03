Seertal for Oscar-show kan have sat bundrekord

Kritik af Trump i taler og priser til politiske film kan komme til at præge årets Oscar, spår filmkritiker.

Fotograf Dan Laustsen er en del af holdet bag filmen "The Shape of Water", der blev oscarshowets store vinder.

Den hidtil laveste antal seere til tv-showet blev målt i 2008. Her fulgte 32 millioner med i showet på tv.

Her trak Oscar-showet 22,4 procent af seerne. Det samlede antal seere faldt til 32,9 millioner, hvilket er det laveste antal i ni år.

Seertallet for årets Oscar-show, der fandt sted natten mellem søndag og mandag dansk tid, kan have sat bundrekord.

Seertallet for årets Oscar-show, der fandt sted natten mellem søndag og mandag dansk tid, kan have sat bundrekord. Foto: AP/Chris Pizzello

Foreløbige seertal antyder, at antallet af tv-seere, som så årets Oscar-show, kan være det laveste nogensinde.

Der er brug for 12 ekstra kommunale p-vagter i Aarhus Kommune, mener Enhedslisten.

Der er ingen tidshorisont på udbedring af fejlen, der betyder, at mange ikke kan ringe eller modtage opkald.

Der er ingen tidshorisont på udbedring af fejlen, der betyder, at mange ikke kan ringe eller modtage opkald.

I Højbjerg i Aarhus er en gammel villa i tre plan blevet istandsat fra kælder til loft af Camilla Skovvang Borg og Stephan Sørensen, som begge er vilde med at sætte nye projekter i gang.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her