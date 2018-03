Traditionen tro gik alle stjernerne på rød løber forbi de blitzende kameraer, der forevigede de fine designerkjoler og brede smil.

Sandra Bullock, Jennifer Lawrence, Laura Dern, Nicole Kidman og mange flere blev fanget af kameraerne på vej ind til den store prisfest.

Inde i salen blev der uddelt priser for 90. gang. Den fineste for årets bedste film gik til "The Shape of Water", som du kan se traileren til lige her: