Video: "The Shape of Water" kåret som bedste film ved oscarshow

"The Shape of Water", der handler om en stum kvinde, der forelsker sig i en sortgrøn havmand, blev tidligt mandag morgen kåret til den bedste film ved den 90. oscaruddeling i Los Angeles.

Filmens mexicanske instruktør, Guillermo del Toro, vandt samtidig prisen som bedste instruktør ved showet i Dolby Theatre.

"The Shape of Water" var med 13 nomineringer på forhånd den helt store topscorer ved oscarshowet. Den endte i alt med fire statuetter, hvilket var flest af alle ved nattens prisuddeling.

Den amerikanske komiker og talkshowvært Jimmy Kimmel var for anden gang i træk vært ved den prestigefulde prisuddeling.

Under showet var der blandt andet fokus på MeToo-kampagnen, der har været det altoverskyggende tema i Hollywood siden sidste efterår.

Der blev også refereret til sidste års fadæse, hvor filmen "La La Land" fejlagtigt blev udråbt som vinder af årets bedste film. Det var - ligesom sidste år - Faye Dunaway og Warren Beatty, der stod for at afsløre vinderen af årets bedste film og denne gang gik det uden problemer.

Af andre store prisvindere var den britiske stjerneskuespiller Gary Oldman, der sikrede sig sin første Oscar i karrieren. 59-årige Oldman modtog prisen for sit portræt af Winston Churchill i filmen "Darkest Hour".

Frances McDormand vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle for sin præstation i filmen "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Hun vandt i samme kategori for filmen "Fargo" i 1997.

Ingen danskere endte i rampelyset ved showet natten til mandag.

Den svenske film "The Square", der er dansk koproduceret og har danske Claes Bang i hovedrollen, blev slået i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film af den chilenske film "A Fantastic Woman".

De to dokumentarfilm "De sidste mænd i Aleppo" og "Strong Island", der begge har danske kreative kræfter bag sig, blev også forbigået.

Det samme gjorde den danske filmfotograf Dan Laustsen, der var nomineret for sit arbejde på "The Shape of Water".