Sort superhelt hitter i legetøjsbutikker efter biografsucces

Legetøj og andre produkter, der relaterer sig til den nye superheltefilm "Black Panther", bliver revet ned fra hylderne i USA.

Dermed fortsætter succesen for "Black Panther", efter at filmen i weekenden åbnede med et brag i de amerikanske biografer.

Filmen er den første i Marvel-universet med en sort superhelt i hovedrollen.

Ifølge flere store spillere på legetøjsmarkedet har karakteren Black Panther potentiale til også på længere sigt at stå side om side med ikoniske superhelte som Spider-Man og Superman i butikkerne.

- Det her er en kæmpe mulighed, siger John Frascotti, der er præsident hos legetøjsgiganten Hasbro.

- Det er stadig tidligt, men der er helt sikkert tegn på, at det kan blive lige så succesfuldt (som andre store franchises, red.), siger han videre.

Filmen "Black Panther" slog rekord for en film, der har premiere i februar. Det skete ved at indtjene 242 millioner dollar i åbningsweekenden. Det svarer til godt 1,4 milliarder kroner.

Det er samtidig den bedste indtjenende film nogensinde med hovedsageligt sorte skuespillere på rollelisten.

- Den har overgået alle forventninger, siger Mark Robben, der er marketingchef hos selskabet Funko, der blandt andet sælger figurer, bamser og tøj fra "Black Panther"-universet.

- Kulturelt er det en vigtig film. Og det resulterer i, at folk vil have et stykke af filmen på deres skrivebord eller T-shirt, siger han.

Filmen har haft stor succes blandt sorte i USA. Men også hos mange andre rammer filmen plet. Det mener Kimberley Mosley, der er præsident i USA's forening for speciallegetøj.

- Jeg tror, den udfylder et tomrum. Den tjener et formål og kommer til at sælge derefter. Også hos andre end sorte amerikanere, siger hun.

"Black Panther" fik premiere i danske biografer i sidste uge.