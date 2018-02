Zentropa-manuskript trækkes fra Bodil-afstemning: »Komiteens formand burde have erklæret sig inhabil«

Ikke alle var tilfredse, da arbejdstilsynet havde sagde god for, at filmselskabet Zentropa havde rettet op på firmaets problematiske arbejdsforhold - og i samme bevægelse vurderede, at Peter Aalbæk Jensen havde udtjent nok straf ved at blive udstillet i medierne som sexchikanist.

Dagen før Bodil-nomineringerne blev offentliggjort kom Nanna Frank Rasmussen, Bodil-kommiteens formand, med et angreb på Zentropa, der kritiserede beslutningen. Hun udtalte til Ekstra Bladet:

»Det er beskæmmende, men det undrer mig ikke. Det er udtryk for, at man som organisation eller arbejdsplads ikke tager magtmisbruget alvorligt«.

Nanna Frank Rasmussen var den, der for alvor fik lavinen af dårlig omtale til at rulle mod Zentropa, da hun i en kronik i Jyllands-Posten beskyldte Peter Aalbæk Jensen for at have klappet hende i bagdelen og gramset på hende for år tilbage, da hun var studerende på Berlin-festivalen.

Filmanmelder i debatindlæg: »Peter Aalbæk følte sig herefter kaldet til selv at fjerne væsken fra mine bryster«

Siden valgte det svenske filmselskab Film i Väst at ophøre alt samarbejde med Peter Aalbæk Jensen, og Det Svenske Filminstitut truede med at stoppe støtten til Zentropa. Politiken indledte derefter en artikelserie, hvori fire kvinder beskyldte Aalbæk for sexchikane. To af kvinderne arbejdede for et konkurrerende selskab.

"Du forsvinder" forsvinder

Nu påvirker sagen den kommende Bodil-uddeling, der afholdes 17. marts.

Peter Schønau Fog var en af de nominerede i kategorien "bedste manuskript" med filmen "Du Forsvinder", der har Trine Dyrholm og Nikolaj Lie Kaas på rollelisten.

Men nu trækkes manuskriptet til filmen, der er produceret af Zentropa og Louise Vesth (som sidder i Zentropas direktion), fra konkurrencen.

Peter Aalbæk om sexanklager: »Jeg er fløjtende ligeglad« Filmproducenten kan ikke se noget større problem i, hvis han har taget filmanmelder »på røven«.

»I protest mod, at Bodil-komiteens formand ikke har erklæret sig inhabil i forbindelse med afstemningen til årets Bodil-priser, har jeg valgt at trække mit manuskript til,« skriver Peter Schønau Fog på Facebook.

Peter Schønau Fog mener, at sagen mellem Nanna Frank Rasmussen og Peter Aalbæk Jensen kan have indflydelse på afstemningen.

Læs hele opslaget her:

Nanna Frank Rasmussen udtaler til Jyllands-Posten, at hun er uforstående overfor holdningen:

»Jeg kan bare sige, der er ingen der skal tvinges til at modtage en Bodil, hvis de ikke vil. Der er ingen sag der, der er ikke tale om inhabilitet, så det må stå for Peter Schønau Fogs egen regning.«

Jyllands-Posten har været i kontakt med Peter Schønau Fog for en opfølgende kommentar, men han skriver i en email:

»Jeg har allerede kommunikeret min vurdering af situationen, og den konsekvens jeg personligt tager af den. Jeg har ikke yderligere at tilføje. Det håber jeg, at du vil respektere,« skriver Fog, der understreger overfor Jyllands-Posten, at det udelukkende er hans egen beslutning, ikke Zentropas, at trække filmen fra konkurrencen.

Ifølge magasinet Ekko er det første gang, at en filmskaber trækker sin film fra afstemningen om en Bodil.