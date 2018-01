Eventyrligt drama med dansk fotograf kan blive Oscar-topscorer

Især en film står skarpt på lystavlen ved årets nomineringer til de prestigefulde Oscar-filmpriser.

Filmen "The Shape Of Water" kan med nomineringer i 13 kategorier gå hen og blive årets helt store topscorer ved uddelingen af Oscar-statuetter. Det står klart tirsdag, hvor det amerikanske filmakademi har offentliggjort de nominerede.

Den kan blandt andet vinde titlen som bedste film, filmens instruktør, Guillermo del Toro, er nomineret til bedste instruktør, og en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle kan gå til Sally Hawkins.

Desuden er den danske filmfotograf Dan Laustsen nomineret for bedste fotografering for sit arbejde i "The Shape Of Water".

Filmen udspiller sig i koldkrigstidens USA, hvor to kvindelige ansatte i et laboratorium opdager et tophemmeligt eksperiment.

I kategorien "Bedste Film" skal "The Shape Of Water" konkurrere med "Call Me By Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Get Out", "Lady Bird", "Fantom Thread", "The Post" og "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

For bedste kvindelige hovedrolle er også Frances McDormand nomineret for filmen "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Margot Robbie for "I, Tonya", Saoirse Ronan for "Lady Bird" og Meryl Streep for sin rolle i "The Post".

"The Shape Of Water" gør sig dog ikke gældende i kategorien for bedste mandlige hovedrolle.

Her er Timothy Chalamet nomineret for "Call Me By Your Name", Daniel Day-Lewis for "Fantom Thread", Daniel Kaluuya for "Get Out", Gary Oldman for "Darkest Hour" og endelig Denzel Washington for filmen "Roman J. Israel, Esq.".

Mens Danmark i år går glip af en nominering for bedste ikke-engelsksprogede film, så er den svenske film "The Square" med danske Claes Bang i hovedrollen nomineret i den kategori.

Filmen skal konkurrere mod den chilenske "A Fantastic Woman", den ungarske "On Body and Soul", den libanesiske "The Insult" og den russiske "Loveless".

Selve oscaruddelingen finder sted for 90. gang i år og løber af stablen ved et gallashow i Los Angeles 4. marts.

"The Shape Of Water" får dansk premiere 22. februar.