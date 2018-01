Brigitte Bardot: »#MeToo-bevægelsen er dobbeltmoralsk, latterlig og uinteressant«

Den 83-årige skuespiller Brigitte Bardot støtter kollegaen Catherine Deneuve i kritikken af #MeToo-bevægelsen.

I et interview i det franske magasin Paris Match udtaler Brigitte Bardot sig stærkt kritisk om den aktuelle bevægelse, som hun finder både "dobbeltmoralsk" og "uinteressant".

»Langt de fleste tilfælde er dobbeltmoralske, latterlige og uinteressante. Der er mange skuespillere, der flirter med producere for at få en rolle.«

Hun tilføjer:

»For at få opmærksomhed siger de så, er de er blevet krænket. Det skader dem mere, end det gavner dem.«

»Selv har jeg aldrig været offer for seksuelle krænkelser, og jeg fandt det charmerende, når nogen sagde, at jeg var smuk, eller at jeg havde en pæn bagdel.«

»Den slags komplimenter er rare.«

Brigitte Bardots udtalelser kommer efter, at kollegaen Catherine Deneuve har været ude med kritik af #MeToo-bevægelsen.

Catherine Deneuve har dog undskyldt over for ofre for sexkrænkelser, som føler sig stødt over, at skuespilleren har underskrevet et åbent brev, som fordømmer #MeToo-bevægelsen:

»Jeg sender mine varmeste hilsener til alle ofrene for disse hæslige gerninger, som måtte føle sig stødt over brevet i Le Monde. Det er dem - og dem alene - jeg sender mine undskyldninger.«

Brevet er desuden underskrevet af en række franske forfattere og øvrige kunstnere:

I brevet advarer underskriverne mod nypuritanisme:

»Voldtægt er en forbrydelse. Men et forsøg på at forføre nogen - endda insisterende eller klodset - er ikke. At være en gentleman er heller ikke et chauvinistisk angreb.«