For første gang i 50 år: Top 3 består af film med kvinder i hovedrollen

Da listen over de mest indbringende, nordamerikanske biografhits blev gjort op i de sidste dage af 2017, var der en fællesnævner - en sjælden én af slagsen - ved de tre film i toppen.

For første gang siden 1958 var det nemlig udelukkende film med en kvindelig hovedrolle, der placerede sig lunt på top 3.

Øverst på listen er "Star Wars: The Last Jedi", den seneste film i serien, hvor Daisy Ridley har den bærende rolle som Jedi Rey. Selvom filmen blot havde premiere et par uger før nytår, nåede den at tjene 533,1 mio. dollars (3,2 mia. kr.) og strøg direkte ind som den mest indbringende i 2017.

Top 5 over de mest indbringende film i USA i 2017: Star Wars: The Last Jedi: 533.1 mio. dollars Beauty and the Beast: 504 mio. dollars Wonder Woman: 412.6 mio. dollars Guardians of the Galaxy Vol. 2: 389.8 mio. dollars Spider-Man: Homecoming: 334.2 mio. dollars

På listens andenplads kommer "Skønheden og Udyret" med Emma Watson i hovedrollen. Selvom hun spiller den franske skønhed, der falder for udyret - som i virkeligheden er en fortryllet prins - er hun ikke blot en passiv karakter, udtalte Emma Watson til magasinet Vanity Fair i forbindelse med premieren.

Filmen tjente 504 mio. dollars (3 mia. kr.).

"Wonder Woman" ligger på listens tredjeplads med en indtjening på 412,6 mia. dollars (2,5 mia. kr.). Udover at filmen er på en tredjeplads over årets bedst tjenende film, røg den direkte ind som den bedst tjenende film instrueret af en kvinde.

Gal Gadot, der har hovedrollen, blev rost for sit portræt af superheltinden, der kæmpede imod de mænd, som hovedløst ødelagde hele samfund i Europa. Og instruktør Patty Jenkins fik ros for de indledende scener, hvor mødre trænede deres døtre til at blive stærke kæmpere.

Ikke alle var dog helt enige i den ros. James Cameron, der har instrueret "Terminator", forklarede i et interview med avisen The Guardian, at Wonder Woman stadig var et objektificeret ikon, og at filmen »er præget af det mandsdominerede Hollywood, der blot laver det samme som altid.«

Til The Guardian har Paul Dergarabedian fra ComScore, firmaet, der står bag 2017-listen, forklaret, at det kreative arbejde med mange film ofte påvirkes af, hvad der sker ude i verden.

»Hvis du kigger på film fra perioden omkring Vietnam-krigen, kan du mærke, at de har et andet præg. Det er film, der reflekterer over kulturen. Noget simrer derude, og jeg mener, at det er en god ting.«

De tre film, der i 1958 lå øverst på top 3, var i øvrigt "South Pacific", "Auntie Mame" og "Kat på et varmt bliktag", viser en opgørelse.