Selvportræt af van Gogh er opdaget på bagside af maleri

Det menes, at han senere malede selvportrættet på den anden side af lærredet. Omkring 15 år efter hans død blev maleriet udlånt til en udstilling på et museum i Amsterdam.

Her er bagsiden sandsynligvis blevet dækket til af et stykke pap, skriver BBC. Formentlig fordi maleriet af kvinden er blevet anset for at være mere komplet end selvportrættet.

Siden skiftede maleriet ejer adskillige gange, før det i 1923 blev erhvervet af Evelyn St. Croix Fleming, hvis søn Ian Fleming senere skabte spionfiguren James Bond.

Eksperter på galleriet i Skotland mener, at det vil være muligt at afdække selvportrættet uden at skade forsiden af maleriet.

I mellemtiden kan besøgende på galleriet se røntgenbilledet gennem en særlig konstrueret lysboks.