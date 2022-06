Mens debatten om udstillingen rasede, blev lederen af Illusiat Kunstmuseum, Mads Mitchell, pludseligt afskediget.

Derfor valgte Jim Lyngvild at flytte sin udstillingen. Først skulle Lyngvild udstille på Kulturhuset Sermermiut i Ilulissat, og derefter var det meningen, at billederne på opfordring af Nuuks borgmester skulle udstilles i hovedstaden.

Det var under transporten mellem de to museer, at billederne er forsvundet, mener Lyngvild, og det er ifølge ham endnu usikkert, hvad der præcist er sket under transporten.

Jyllands-Posten har forsøgt at få fat på Jim Lyngvild, men det har ikke været muligt.