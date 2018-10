Ødelagt maleri er genopstået: »Banksy ødelagde ikke sit eget kunstværk«

Da kunstværket "Pige med ballon" af gadekunstneren Banksy i sidste uge makulerede sig selv foran flere auktionsgæster i London, var ansigtsudtrykkene en blanding af chok og vantro.

I en pressemeddelelse fra auktionshuset Sotheby's siger køberen - som betalte omkring 8,5 mio. kr. for maleriet i hel udgave - at hun har valgt at beholde kunstværket.

"Pige med ballon" er et af Banksys mest kendte motiver. Foto: AP

»Da hammeren faldt, og værket blev revet i stykker, var jeg til at begynde med chokeret. Men lidt efter lidt indså jeg, at jeg ville ende med mit eget stykke kunsthistorie,« siger køberen, en unavngiven kvindelig kunstsamler fra Europa.

Auktionshuset har nu vendt historien til noget positivt og vil udstille kunstværket i sin nye form på Sotheby's i London i den kommende weekend.

»Banksy ødelagde ikke sit eget kunstværk på auktionen, han skabte et. Som følge af kunstnerens overraskelse på auktionsaftenen, er det os en glæde at kunne offentliggøre salget af det nye værk,« skriver auktionshuset.

Det "ødelagte" maleri har fået titlen "Kærlighed i papirkurven".

Banksy selv har på Instagram lagt en video op, hvor han skriver, at han for længe siden byggede en anordning ind i maleriets ramme, så det kunne makulere sig selv via en fjernstyret mekanisme i rammen.

»Trangen til at ødelægge er også en kreativ trang,« skrev han som tekst.

Købet af maleriet tidligere kendt som "Pige med ballon" kan vise sig at være en overordentlig god forretning for køberen, idet det nu er vurderet, at maleriet er markant mere værd end før.

Kunstneren selv delte på selve auktionsaftenen et billede af hændelsen med teksten »going, going, gone ...«.

Banksy-maleri blev solgt for 8,5 millioner - og så selvdestruerede det

Banksys identitet er, trods ihærdige forsøg fra mange, stadig ukendt. Han er primært kendt for sin gadekunst, og hans graffiti kan ses overalt i verden. Temaerne i hans kunst kredser ofte om antikapitalisme, anarki og antifascisme.

Banksy har længe haft et had/kærlighedsforhold til museer og andre kunst-institutioner, der tjener penge på hans kunst, og har tidligere kritiseret udstillere for at fjerne hans kunst fra gaderne.

»Jeg synes, at det er ulækkert, at man tillader folk at hænge kunst op på væggene uden at få tilladelse fra kunstneren,« skrev Banksy bl.a. på sin hjemmeside om en udstilling i London i 2014, hvor en udgave af "Pige med ballon" også var at finde.