Banksy-maleri blev solgt for 8,5 millioner - og så selvdestruerede det

Der var overraskede miner at spore på auktionshuset Sotheby's fredag aften.

Et af kunstneren Banksys mest iøjnefaldende malerier, "Pige med ballon", som viser en pige, der rækker op mod en stor, kraftigt rød ballon, blev under fredag aftens auktion solgt for 1 mio. britiske pund, svarende til omkring 8,5 mio. danske kroner.

Motivet er et af Banksys mest kendte og går igen flere steder i hans kunst. Selve maleriet var under auktionen indrammet i en tyk guldramme.

Maleriet var på forhånd vurderet til at indbringe mellem 1,7 og 2,5 mio. kr., og der var stor interesse blandt køberne ved auktionen. Ifølge Sky News har sælgeren selv fortalt, at han købte det af Banksy i 2006.

Men netop som maleriet blev meldt solgt, begyndte det at makulere sig selv. Formentlig via en fjernstyret mekanisme i rammen. Strimlerne faldt derpå ned fra rammen.

Kunstneren selv delte natten til lørdag på Instagram et billede af hændelsen med teksten »going, going, gone ...«.

Sotheby's administrerende direktør og leder af auktionshusets afdeling for moderne kunst i Europa, Alex Branczik, tager episoden med ro.

»Det lader til, at vi blev Banksy'et,« siger han til nyhedsbureauet Press Association med henvisning til, at Banksy er kendt for sin fandenivoldske måde at tilgå kunst på.

Banksys identitet er, trods ihærdige forsøg fra mange, stadig ukendt. Han er primært kendt for sin gadekunst, og hans graffiti kan ses overalt i verden. Temaerne i hans kunst kredser ofte om antikapitalisme, anarki og antifascisme.

Auktionshuset dækker normalt skader på kunst, som opstår i auktionshusets varetægt.

I dette tilfælde, skriver Financial Times, overvejer køberen af maleriet dog at beholde det makulerede stykke kunst, da det formentlig kan være mere værd nu end før.

Banksy har tidligere kritiseret udstillere for at fjerne hans kunst fra gaderne og udstille dem på vægge.

»Jeg synes, at det er ulækkert, at man tillader folk at hænge kunst op på væggene uden at få tilladelse fra kunstneren,« skrev Banksy bl.a. på sin hjemmeside om en udstilling i London i 2014, hvor en udgave af "Pige med ballon" også var at finde.