Ingen havde forudset hammerslaget: Per Kirkebys ulv gik for det dobbelte af vurderingen

Nogle værker er så specielle, at samlere er villige til at betale langt over auktionshusets vurdering for at få fingrene i dem.

Det var tilfældet tirsdag, da et tidligt værk af den nu afdøde kunstner Per Kirkeby kom under hammeren hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Værket ”Wolf”, som Per Kirkeby malede omkring 1964, var vurderet til mellem 325.000 og 350.000 kr.

Men da budkrigen mellem tre interesserede købere var ovre, måtte køberen – en tysk samler – af med intet mindre end 880.000 kr.

Per Kirkebys 122 x 124 cm store "Wolf" fra ca. 1964. Syntetisk maling på masonit. Vurderingen lød på 325.000-350.000 kr., men hammerslaget blev over dobbelt så højt. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Blå bog: Maleren og forfatteren Per Kirkeby

Per Kirkeby 1. september 1938 - 9. maj 2018. Per Kirkeby studerede geologi ved Københavns Universitet fra 1957 til 1964 og blev cand.mag. i naturhistorie med zoologi som hovedfag. Han var i 1958 i Grønland for første gang og deltog siden i forskellige arktiske ekspeditioner, herunder den anden Pearyland-ekspedition i 1963 samt Meteorit-ekspeditionerne i 1964 og 1965. Begyndte at male i 1960’erne og beskæftigede sig undertiden med flere kunstarter. Han lavede skulpturer, tegnede, skrev bøger og lavede film. I 1978 fik han sit store internationale gennembrud med sin udstilling ved Venedig Biennalen. Siden udstillede han i Norden, Europa og USA. Kilder: denstoredanske.dk

Det hammerslag kunne man ikke have forudset, siger Niels Raben, leder af Bruun Rasmussens afdeling for moderne kunst. Han havde været glad for et hammerslag på 450.000 kr. og kalder prisen for »dødflot«.

Hvordan kan vurderingen lande så skævt i forhold til hammerslaget?

»Man kan aldrig gardere sig mod at der sidder tre mennesker, der forelsker sig i den samme ting. I forhold til, hvad markedet normalt betaler for et billede af den stil, var udgangspunktet måske en smule i underkanten. Men der var ingen – end ikke hardcore Kirkebysamlere - som havde drømt om, at vi kunne nå 880.000 kr. Til allersidst havde vi to interesserede købere over telefonen, som simpelthen var ved at flå håret af hinanden,« fortæller han.

Den verdensberømte Per Kirkeby begyndte at male i 1960’erne. Det var dog først i 1980’erne, han fik sit store internationale gennembrud. To af de tre interesserede købere til ”Wolf” var udlændinge. Hammerslaget blev den hidtil højeste pris for et af Per Kirkebys popkunstværker fra 1960’erne.

Maleriet stammede fra en privat jysk samling, og den tidligere ejer havde i sin tid købt det direkte fra kunstneren.

»Det er et ikonisk billede fra poparttiden, og det er der nogle dedikerede samlere til. Popartperioden varede ikke så længe, og det er nok ikke det, han er mest kendt for. Så for samlere er det et collectors item,« siger Niels Raben.

Han mener ikke, det nødvendigvis er kunstnerens bortgang, der har fået prisen på værket til at skyde i vejret.

Per Kirkeby holdt nemlig op med at male i sine sidste leveår efter en faldulykke, som gjorde, at hans øjne ikke længere fungerede ordentligt.

»Når en kunstner falder bort, stopper produktionen jo, og så kan det pege i retning af, at priserne nok vil stige. Men i Per Kirkebys tilfælde, har markedet allerede taget konsekvensen, da man kunne se, at der ikke kom flere malerier fra ham de sidste fire-fem år. Ulvebilledet blev dyrt, men mange af vores andre auktioner holdt sig omkring vurderingen, og nogle blev ikke solgt. Havde han været i live, havde vi nok fået samme pris,« forklarer Niels Raben.