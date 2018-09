Udstilling med verdens dyreste maleri udskudt på ubestemt tid

Et regulært Da Vinci-mysterium udfolder sig i disse måneder i Abu Dhabi.

Senest har man besluttet at udskyde udstillingen af billedet ”Salvator Mundi (”Verdens frelser”)” på Louvre-museet uden en nærmere begrundelse. Maleriet, der angiveligt skal stamme fra Leonardo da Vincis hånd, blev solgt for svimlende 2,8 mia. kr. i november i fjor, hvilket gjorde det til det dyreste solgte maleri til dato og sikrede handlen og maleriet massiv omtale.

Mandag annoncerede Abu Dhabis Kultur- og Turistministerium på Twitter, at den planlagte åbning af udstillingen den 18. september ikke bliver til noget.

»Nærmere detaljer følger,« skrev ministeriet kortfattet.

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi announces the postponement of the unveiling of Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi. More details will be announced soon pic.twitter.com/Xpu22n3W1G— Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (@dctabudhabi) 3. september 2018

Prominent kronprins stod bag købet af verdens dyreste maleri

I mellemtiden svirer rygterne om både maleriets rigtige ophavsmand og den nuværende ejer fortsat. Køberens identitet var i første omgang hemmelig, men blev senere offentliggjort som den saudiske prins Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al Saud. Han handlede angiveligt på vegne af museet, der åbnede i Abu Dhabi kort før auktionen.

Senere spekulerede flere medier i, at køberen i virkeligheden var langt mere prominent. Den amerikanske avis The Wall Street Journal skrev i december baseret på anonyme kilder, at det faktisk var den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman, der stod bag indkøbet.

Om det overhovedet er da Vinci, der har malet "Salvator Mundi", er der også blevet sat spørgsmålstegn ved. Tvivlen opstod, da Leonardo da Vinci-eksperten Matthew Landrus i august – ligeledes i The Guardian – hævdede, at værket primært er skabt af den verdensberømte malers assistent Bernadino Luini. Han vurderede ved den lejlighed over for mediet, at Leonardo da Vinci maksimalt har malet mellem 5 og 20 pct. af ”Salvator Mundi”, mens Luini altså var den primære maler på værket.

»Det her er et Luini-maleri, « sagde han. »Når man kigger på de forskellige versioner af Leonardos studerendes arbejde, kan man se, at Luini maler præcis på den måde, man ser det ved ”Salvator Mundi”.«

Den britiske renæssance-ekspert Martin Kemp, som i sin tid var med til at bestemme ægtheden af maleriet, sagde til Artinfo i 2011, at han ikke var i tvivl.

»En detalje, som Leonardo fangede, og som forfalskere ikke var i stand til imitere, var måden, hvorpå knoen er placeret under huden,« forklarede Martin Kemp dengang til mediet.

Det er ikke hver dag, Leonardo da Vincis værker kommer på auktion. Man har kendskab til færre end 20 eksisterende malerier af kunstneren, og der kan gå flere årtier mellem, at de handles. Den italienske maler, der bl.a. er kendt for ”Mona Lisa” og ”Den Sidste Nadver” blev født i 1452 og døde i 1519. ”Salvator Mundi” skulle angiveligt være malet af da Vinci omkring år 1500.

Sporer man maleriets færd gennem tiden, kan man se, at det i 1968 blev solgt for blot 400 dollars. I begyndelsen af 00’erne blev det solgt for 10.000 dollars til den russiske russiske rigmand og kunstelsker Sergei Scschukin.

I 2013 købte en anden russer, Dmitri Rybolovlev, maleriet for 127 mio. dollars i en privat handel. I november kom det på auktion hos auktionshuset Christie's i New York, hvor prisen efter 20 minutters budkrig endte på 450,3 mio. dollars – altså svarende til 2,8 mia. kr.

Dermed slog ”Salvator Mundi” rekord for den højeste pris, der hidtil var betalt for et maleri. Rekordhaveren havde indtil da været Willem de Koonings maleri "Interchange", som blev solgt for 300 millioner dollar ved en privat handel i 2015.