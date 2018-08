Omdiskuteret havfrueskulptur har mistet hovedet: »Jeg er røvirriteret over det«

Det er ikke let at leve et roligt og tilbagelænet liv som havfrue i Danmark.



Den lille havfrue ved Langelinie har flere gange været udsat for ufrivillig halshugning, og nu er den samme skæbne overgået en ny skulptur af en gylden søhavfrue i Kolding – til kunstnerens store frustration.

»Jeg er røvirriteret over det,« siger Erik Valter, kunstneren bag det midlertidige værk, der har vakt ikke så lidt opsigt i Kolding såvel som i udlandet.. Den gyldne havfrue er flyttet ind i Slotssøen anledning af Koldings kulturnat den 24. august.

Her skulle havfruen være omdrejningspunkt for et arrangement, hvor børn og barnlige sjæle kunne sidde ved søen og tegne den. Men så længe kunne hun altså ikke få lov at sidde i fred.

Sådan så den gyldne søhavfrue ud før lemlæstningen. Privatfoto: Erik Valter

»Jeg er noget ærgerlig over, at man ikke kunne vente med at vandalisere den, til efter jeg havde afholdt det arrangement,« siger Erik Valter.

Han afviser, at der er tale om en planlagt happening fra hans side, eftersom han og skulpturen allerede har fået alt den omtale, han måtte ønske – og mere til. Både danske, tyske og svenske medier har kontaktet ham for at skrive om havfruen.

Og i lokale Facebook-grupper samt i Erik Valters indbakke har kritikere den seneste uge luftet deres utilfredshed med skulpturen, som skaber debat med sin kropsbygning. Ikke alle bryder sig om de runde kurver, Erik Valter har valgt at forsyne værket med.

»Det har været både positivt og negativt. Jeg prøver at slå et slag for det uperfekte. Hun har lidt former og lidt figur. Hele pointen er, at vi ikke er perfekte, og vi er gode nok, selvom der måske sidder lidt for meget på sidebenene, og at tingene placerer sig lidt anderledes, når vi bliver ældre,« siger han.

Det er imidlertid ikke alle, der har forstået hans hensigt, mener kunstneren selv. Han er helt overvældet over reaktionerne.

»De tror, jeg prøvede at skabe noget smukt. Det var slet ikke meningen, at det skulle være smukt og perfekt. Selv gudesmukke kvinder, som står model, kommer gennem Photoshop, og det føler jeg mig lidt provokeret af. Sådan ser piger jo ikke ud. Det kan godt være, vi går og klapper hinanden på ryggen og siger til hinanden, at vi er gode nok, som vi er. Men passer det, når det kommer til stykket, og vi ser det med vores egne øjne?« spørger han.

Kunstneren har endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med den nu hovedløse skulptur efter kulturnatten. Han, der opdagede hærværket onsdag morgen, har heller ikke taget stilling til, om sagen skal politianmeldes. Erik Valter har tidligere oplyst til Jydske Vestkysten, at han selv har betalt alle udgifter til at skabe skulpturen ad egen lomme. Kolding Kommune har betalt 5.000 kr. plus moms og administrationsgebyr for at få lov at stille den op for Slots- og Kulturstyrelsen.

I København har bronzeskulpturen af den lille havfrue, der udgør en af hovedstadens helt store turistattraktioner, adskillige gange været udsat for vandalisme. I 1964 fik hun savet hovedet af første gang, og 20 år senere, mistede hun den arm, hun sad og støttede sig på. I 1998 blev hovedet igen savet af med en nedstryger.

Helt galt gik det i 2003, da havfruen kom alvorligt til skade. Her sprængte ukendte gerningsmænd hende bort fra hendes vante plads på stenen. Udover den tilbagevendende lemlæstning er hun flere gange blevet overhældt med maling, ligesom hun gennem tiden er blevet forsynet med både nissehue, burka og udenlandske landsholdstrøjer.