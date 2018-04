Et maleri fundet i kosteskab viste sig at være millioner af kroner værd

På kunstgalleriet Hoyt Sheman Place i Iowa har lederen af galleriet, Robert Warren, gjort noget af et fund i galleriets kosteskab.

I 2016 faldt han nemlig over et maleri af den hollandske maler Otto van Veen, der levede mellem 1556 og 1629.

Det var dog ikke hans første indskydelse. Til CNN fortæller Robert Warren, at han først antog, at billedet ikke var noget værd.

Men så opdagede man et auktionsmærke på bagsiden af maleriet. Mærket viste, at det engang havde hængt på New York's Metropolitan Museum of Art.

Dengang var billedet blevet lånt til museet af Nason Collins, som var emigreret til USA fra Europa, og som havde haft billedet med sig til staterne i starten af 1900-tallet.

Collins datter valgte senere at donere maleriet til kunstgalleriet Hoyt Sheman Place, som blev grundlagt af en forening for kvinder.

Maleriet med titlen ”Apollo og Venus” - der menes at være malet mellem 1595 og 1600 – er formentlig blevet gemt væk, da billedet af Apollo og Venus – med meget lidt tøj på - var for udfordrende i starten af det 20. århundrede.

"Apollo og Venus" har nu gennemgået omfattende restaurering og er nu for første gang en del af galleriets faste udstilling.

Det vides ikke præcist, hvad maleriet er værd i dag.

Tidligere er malerier af Otto van Veen blevet solgt for mellem 4 og 17 millioner dollars. Det anslås derfor, at maleriets værdi ligger i det spændingsfelt.